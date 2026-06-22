竹内製作所が反発している。この日、関西電力１００％子会社の関西電力送配電及び建設機械の自動運転技術を開発するスタートアップのＤｅｅｐＸ（東京都文京区）と、鉄塔基礎工事における掘削及び排土作業の遠隔化・自動化に関する共同研究の基本合意書を締結したと発表しており、好材料視されている。 共同研究を通じて、鉄塔基礎工事における建設機械の遠隔化・自動化を実現するのが狙い。竹内製作所が開発・製造・