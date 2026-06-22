『トラウマのほぐし方』（あらいぴろよ著／藤本昌樹、菊地祐子監修／光文社）が6月24日に刊行される。 【写真】「生きづらいのは『自分のせい』だと思ってた」……。 本書は幼少期の虐待によるトラウマの後遺症に長年苦しんできた著者が、現代医療を通して回復していく過程を描いた実録コミックエッセイ。 「なぜか人間関係がうまくいかない」「人を信じられない」「いつも自分を責めてしまう」といった生きづらさの背景