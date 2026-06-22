北中米ワールドカップで注目を集める日本代表アタッカーの活躍が、不思議なことにLE SSERAFIMの話題へと飛び火した。【写真】LE SSERAFIMは“パンツ見せ”…過激さ増す韓国女性アイドル衣装日本の大会初戦となったオランダ戦でFW中村敬斗がゴールを決めた後、海外のX（旧ツイッター）でひとつのポストが多大な関心を集めることとなったのだ。ポルトガル語で綴られた投稿にはこう書かれている。「日本の初ゴールを決めたKEITA NAKAM