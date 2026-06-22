【写真】佐久間大介の自撮りショット／『メイ食べ』関連ショット／ヘアチェンジも話題 Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。自撮りショットを公開し、反響を呼んでいる。 ■佐久間大介が“チュン”との2ショット公開 佐久間は「チュン！！ #メイ食べ」というコメントを添えて投稿。 公開された自撮りショットには、ピンクヘアに細めのメタルフレームメガネを合わせた佐久間が登場。 グレーのトップスをラ