22日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数324、値下がり銘柄数232と、値上がりが優勢だった。 個別ではシンカ、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、パワーエックス、ＱＤレーザなど6銘柄がストップ高。アイズは一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ、シャノン、ベストワンドットコム、ＡＨＣグループ、デジタリフトは年初来高値を更新。サクシード、Ｋｕｄａｎ、ＥＮＥＣ