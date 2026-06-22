明日6月23日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは山田涼介（Hey! Say! JUMP）、白石聖、岩粼大昇（KEY TO LIT）、えなこ、高野正成（きしたかの）。VTRでは、身近に潜む恐ろしい危険生物を紹介。沖縄には魚類最強クラスの猛毒を持つ魚がいる。その魚の棘を踏んでしまい、男子高校生が命の危機に。ある方法で奇跡の救出！お尻に違和感を覚えた女子高校生がお風呂で鏡を見ると、体から白く細