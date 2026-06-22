東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が22日、自身のXを更新。日経平均株価が初の7万2000円台を突破した中で、スクリーンショットを投稿し、ケタ違いの損切をしたことを報告した。【画像】ケタ違いの額！水谷隼が損切りした株のスクショ定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があったのに無理していったら案の定玉砕しまし