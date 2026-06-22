22日午前、熊本･菊陽町のJR豊肥線で、草木の伐採作業をしていた70代の男性2人が感電する事故がありました。男性2人の命に別条はないということです。事故があったのは、菊陽町のJR豊肥線原水～肥後大津の間にある上柳水踏切付近です。消防によりますと、22日午前10時半ごろ、「電線に竹がかかって感電した」と、一緒に作業をしていた70代男性から通報がありました。感電したのは70代の男性2人で、1人は意識朦朧の状態で、も