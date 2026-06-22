「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本代表監督を務める森保一氏が21日、日本サッカー協会（JFA）の公式インスタグラムに登場。日本時間21日に行われた日本vsチュニジア戦終了後に撮影された“おちゃめ”なオフショットが公開され、反響を呼んでいる。【写真】「こんなうれしいファンサしてくれるなんて…！」“手ハート”ポーズを決め笑顔を見せる森保一監督1次リーグの第2戦、日本は鎌田大地、伊東純也、上田綺世（2