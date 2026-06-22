世界中で愛される絵本シリーズ「おさるのジョージ」刊行85周年を記念したドキュメンタリー映画『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』の日本語吹替版が、8月14日よりシネスイッチ銀座、kino cinema新宿、アップリンク吉祥寺ほか全国で順次公開されることが決定した。あわせて、日本語吹替版予告編、メインビジュアル、場面写真が解禁され、ナレーションを担当した俳優・河合優実のコメントも到着した。【動画】河合