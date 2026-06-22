かっぱ寿司が、玩具メーカー・タカラトミーのダイキャスト製ミニカー『トミカ』とコラボレーションしたキャンペーン第1弾を29日から全国の店舗で実施する。今回登場するのは、市場で魚を運ぶ運搬車をモチーフにした「ターレー（ぴちぴち動く鯛）」で、車輪を動かすと荷台の鯛が上下に動くギミックを備え、寿司が届くまでの裏側に触れられる内容となっている。【写真たくさん】かっぱ寿司×トミカ限定商品第1弾、“鯛がぴちぴち跳