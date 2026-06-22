FIFAワールドカップ2026を戦っているサッカー日本代表(FIFAランク18位)が、第2節の行われたメキシコ・モンテレイからベースキャンプ地であるテネシー州ナッシュビルに移動しました。現地時間20日、第2節のチュニジア戦を迎えた日本代表は、上田綺世選手の2ゴールなどで4-0と快勝。日本にとってW杯史上最多の得点をマークし、勝ち点を4としました。翌21日には、試合会場のモンテレイからベースキャンプ地であるテネシー州ナッシュビ