■栄田浩己著『本、お届けします。』（秀明大学出版会）自分の大切なお客さんのため、８４歳になった現在も配達専門で書店を続ける男性がいる。「さかえだ書店」を営む栄田浩己さんだ。その体験を記した『本、お届けします。』（秀明大学出版会）を刊行し、「僕にとって本とは、人生は何かという問いに答えてくれるもの」と語る。（待田晋哉）栄田さんは週３回、東京・荻窪の自宅から神田神保町周辺の「神田村」と呼ばれる中小