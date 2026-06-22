自民党と日本維新の会の幹事長らが会談し、連立合意に基づく衆議院の議員定数削減や「副首都法案」などについて、今の国会の会期内に成立を目指す方針を確認しました。自民党梶山弘志 国対委員長「会期内にしっかりとこれら（連立合意に基づく政策）を仕上げられるように最大限の努力をしていくと。提出されたもの、必要な議員立法に関してはしっかりと仕上げていくと」日本維新の会中司宏 幹事長「連立合意、連立関