ヘンゼルとグレーテル、耳なし芳一、北風と太陽。誰もが知っている童話や怪談、寓（ぐう）話（わ）を新しい解釈やスタイルで語り直した絵本が相次いで刊行された。ページを開けば、読み慣れた物語が再び輝きを放って見えてくるはずだ。（近藤孝）物語の違う顔にゾクッ砂糖でできた窓は、抜けめなさそうな目になり、ガムはとけて、くさったバナナのような大きな鼻に。そして、ペパーミントの小道は、ぺろんと長いピンクの舌に。