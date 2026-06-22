阪神は２２日、伏見寅威捕手、嶋村麒士朗捕手の出場選手登録を抹消した。伏見は前日２１日のＤｅＮＡ戦に、７番・捕手でスタメン出場。コンディション不良の期間を挟み、今月１０日のソフトバンク戦以来となる出場で高橋遥人投手の９勝目を援護した。日本ハムから移籍１年目の今季はここまで３０試合に出場し、チームを支えていた。嶋村はここまで２６試合の出場で打率・２１６、１本塁打、５打点。思い切りの良さが目立つ打