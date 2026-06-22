米女優デミ・ムーア（63）が、父の日となった21日に「世代を超えた愛」とメッセージを添えて失語症と診断を受けて2022年3月に俳優業を引退した元夫ブルース・ウィリスさん（71）と幼い頃の子どもたちや孫との写真をインスタグラムに投稿した。のちに前頭側頭葉認知症と診断されたウィリスさんは現在、家族とは離れて専門家の支援を受けながら療養生活を続けている。1987年から2000年まで結婚生活を送ったムーアとの間には、ルーマ