サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組で２位につける日本代表に対し、中国メディアからも賛辞の声が上がっている。第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）ではチュニジアに４―０で快勝。スウェーデンとの最終戦（２５日＝同２６日、米国・ダラス）で引き分け以上の場合、決勝トーナメント進出が決まる。日本代表は初陣のオランダ戦で引き分けて勝ち点１、チュニジア戦では勝ち点３を奪取。大舞台でも安定した