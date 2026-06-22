２２日放送の日本テレビ「情報ライブミヤネ屋」ではサッカー北中米Ｗ杯・日本対チュニジア戦の特集を放送した。日本はチュニジアにＷ杯史上最多の４ゴールを決めて快勝。話題になったのは、まるで日本のホームのような会場の雰囲気だった。メキシコ・モンテレイの試合会場では日本のサポーターに加え、メキシコの人々が日本を応援。試合後、森保監督もメキシコ人の大声援に感謝したほどだ。この背景について、読売テレビ