お笑いトリオ「パンサー」の向井慧が２２日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。人間ドックでポリープを摘出したことを明かした。向井は音楽プロデューサーの?ヒャダイン?こと前山田健一と人間ドックを受けに行ったという。予約がいっぱいでどの病院も空いていない中、ようやく見つかったところで検査をすることになったものの「もしかしたら怪しい病院かもしれないっていうウワサ。対応の不備までいかないです