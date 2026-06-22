堂本光一と井上芳雄がホストを務めるアリーナライブツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』の観劇チケットを対象に、Hulu見放題会員限定の先行抽選申し込みが行われることが決定した。【動画】『New HISTORY COMING ARENA LIVE ‐The Imperial Theatre Symphony‐』プロモーションビデオ動画配信サービスHuluが、東宝が製作する演劇作品を対象とした包括的提携を開始することが発表された。