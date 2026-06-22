丸山隆平が主演を務める舞台『water』が、9月27日より東京グローブ座、11月7日より京都劇場にて上演されることが決定した。作・演出は藤田貴大（マームとジプシー）。 【写真】主演・丸山隆平ら舞台『water』を彩るキャスト陣日常の記憶や感情、人と人との関係性を繊細な言葉と身体表現で描き出す独自の作風で注目を集める劇作家・演出家の藤田貴大。演劇団体マームとジプシーを主宰し、近年ではイタリアの劇場やフェスティバ