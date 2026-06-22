チュニジア撃破に貢献サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。上田綺世が決めたヘディングゴールの“本人視点”動画に、反響が広がっている。前半31分にミドルシュートを突き刺し、後半24分には伊東純也のゴールをアシストした上田。同38分には、佐野海舟の右クロスを頭で合わ