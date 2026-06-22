サッカーFIFAワールドカップ2026です。元日本代表、現在はFC岐阜ファミリーとして活動中、岐阜県在住の柏木陽介さんに解説してもらいます。 日本対チュニジア、日本が4点を奪い圧勝となりました。 これは、ワールドカップでの日本代表史上最多得点となりますが、4点を取れた要因はどこにあったのでしょうか。 「チュニジアが出てこないといけないという試合展開だったことと、みんながゴ