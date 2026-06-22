ソフトバンク・上沢直之投手が２２日、１軍復帰登板で意地を見せることを誓った。５月１７日に右肘のコンディション不良で出場登録を抹消され、２３日のオリックス戦（みずほペイペイ）で１軍復帰のマウンドに上がる予定。この日はみずほペイペイドームで投手練習に参加し「チーム状況もいい。足を引っ張らないようにというか、円滑に進むような仕事ができれば」と２連勝中の勢いを止めない好投を見せる。ファームでは２試合に