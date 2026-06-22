元モーニング娘。でタレントの後藤真希（４０）の披露した衣装ショットが、注目されている。２１日までにインスタグラムで、自身が出演した番組について触れると、衣装ショットを公開。ピンクのカーディガンに、コーラルピンクのロングスカートをあわせたピンクコーデになっている。「＃まきふく」のハッシュタグが付けられた。この投稿には「ピンク似合いすぎっす！！」「ばり可愛すぎる」「女神降臨人類最強の美ぼう」「