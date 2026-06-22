２１日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・後１０時）に、俳優・舘ひろしが出演。一族の職業を明かした。ＭＣの林修氏は「一族はお医者様がたくさんいらっしゃって」と切り出すと「そうですね、僕以外の舘という名前がつくのはみんな医者ですね」と明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。「本来ならお医者様になる可能性もあったと」と聞かれると「そうなんですよ」と言いつつ、「でも、頭が悪かったものですから」