全国総会岡山・北区21日 事件から71年です。1955年に発生した食品公害「森永ヒ素ミルク中毒事件」の被害者団体が21日、岡山市で全国総会を開きました。 この事件では、森永乳業が製造した粉ミルクの製造過程で猛毒のヒ素が混入し、少なくとも130人の乳児が死亡、1万3000人以上が被害を受けました。 総会には岡山・香川をはじめ、全国から約250人が参加しました。 高齢化や後遺症などで健康に不安を抱える被害