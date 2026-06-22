映画「J･エドガー」(2012年)、「君の名前で僕を呼んで」(2018年)などで知られる俳優アーミー・ハマー（39）は、ドイツ人のウーヴェ・ボル監督から5年ぶりに映画出演のオファーを受けた際、「涙を流した」という。2021年に複数の女性から身体的・性的虐待の容疑で訴えられ、2023年に証拠不十分で不起訴となっていたハマー。第一線から事実上の失脚状態にあったが、ボル監督によってハ