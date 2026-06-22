倉敷警察署 他人名義のショッピングモールのアプリを利用してジャンパーやスニーカーなどの商品をだまし取ったとして、笠岡市に住むベトナム国籍の会社員の女（28）が、詐欺の疑いで逮捕されました。 倉敷警察署によりますと、女は千葉県の会社員の女性ら複数人から不正に入手したポイント情報を利用して商品をだまし取ろうと考え、2025年11月30日、倉敷市内のショッピングモール内の衣料品