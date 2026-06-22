22日午前9時、「非常に強い」台風まで発達した 台風7号「メーカラー」。 【画像】台風7号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？ 台風7号は、ひまわりの雲画像でも「目」が見えるようになってきました。 【台風7号】■22日午後0時45分発表・22日正午の実況「非常に強い」進行速度速さ西北西 20 km/h 中心気圧940hPa中心付近の最大風速（最大瞬間風速）45m/s（65m/s）・23日午前0時の