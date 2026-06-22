浦和の佐藤瑠星が育成型期限付き移籍で山形に加入J2モンテディオ山形は6月22日、J1浦和レッズのGK佐藤瑠星が育成型期限付き移籍で加入すると発表した。今季筑波大から浦和に加入した身長190センチの大型大卒ルーキーは「J1昇格を成し遂げるため強い覚悟を持ってきました」と意気込んだ。期待の大卒ルーキーの武者修行先は山形となった。筑波大在籍時は大学ナンバーワン守護神と期待された佐藤は、2024年の天皇杯でFC町田ゼルビ