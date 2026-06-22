石田真一代表取締役社長が経緯を説明したギラヴァンツ北九州は6月22日、増本浩平監督との契約を解除し、J2・J3百年構想リーグをもって解任することを発表した。後任人事については、準備が整い次第発表される。現在43歳の増本氏は、現役時代にSC鳥取／ガイナーレ鳥取でプレー。引退後は横河武蔵野フットボールクラブ（現・東京武蔵野ユナイテッドFC）U-18監督や松本山雅FC U-15監督、鳥取のヘッドコーチ、監督を経て、2024年か