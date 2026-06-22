SKハイニックスがサムスン電子（普通株ベース）を抜き、KOSPI（韓国総合株価指数）の時価総額首位に立った。22日、韓国取引所によると、この日午後0時51分時点でSKハイニックスとサムスン電子の時価総額はそれぞれ2084兆6544億ウォン（約219兆1970億円）、2084兆1983億ウォンを記録した。これにより、サムスン電子は約25年7カ月ぶりにKOSPI時価総額首位の座を明け渡すことになった。サムスン電子は1999年7月29日に初めて韓国株式市