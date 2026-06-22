韓国の地下鉄内で足を伸ばしたまま複数の座席を占領していた乗客に対し、躊躇することなくはっきりと迷惑行為を指摘した市民の姿が公開され、話題となっている。20日、YouTubeチャンネル「キングパッチュ」に掲載された「言うべきことは言う男性、かっこいいですね」と題する動画には、中年男性Aさんが靴を脱ぎ、妊婦優先席にもたれかかりながら足を伸ばして3席を占領して座っている様子が映っていた。動画では、この様子を目撃し