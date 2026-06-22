NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。ソフトバンクは木村光投手の出場選手登録を抹消しました。木村投手は開幕1軍メンバーに入り好投を続けるも、5月14日に登録抹消。その後、5月24日に再び1軍復帰を果たし、今季はここまで27試合に登板し3勝0敗10ホールド、防御率2.13という成績を残しています。直近の登板は20日の日本ハム戦で、7点リードの6回から登板し、2つの四球を与えるなど1回を投げ被安打1、与四球2、1失点という内容で