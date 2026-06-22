4人の子どもを育てる俳優・タレントの加藤夏希さんが6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘から発せられた “思いがけない言葉” について明らかにしました。【写真を見る】【 加藤夏希 】「大事件が娘が小学校変えたいって」娘から発せられた “思いがけない理由” に反響続々加藤さんは「大事件が 娘が小学校変えたいって、となりの区違いの学校に行きたいなーって。」と、娘から小学校の転校について相談を受けたことを報