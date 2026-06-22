栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、被害者の家で飼われていた犬を殺したとして、実行役の少年4人と指示役とみられる夫婦が追送検されました。この事件は先月14日、栃木県上三川町に住む富山英子さん（69）が殺害され、息子2人もバールで複数回殴られて重傷を負ったものです。これまでに実行役やリクルーター役の少年らあわせて5人や、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）が逮捕されています