22日(月)は曇りや雨の所が多く、東北は本降りの雨が続いています。また、台風7号は発達して非常に強い勢力となりました。これまでの一日の天気を振り返ります。■東北は大雨による土砂災害などに注意・警戒週末に梅雨入りした東北では20日(土)から断続的に雨が強まり、これまでの雨量が6月の観測史上最大となっている所があります。＜24時間雨量・日最大値＞宮城県 仙台市泉ヶ岳174.0ミリ（00:10まで）宮城県 栗原市駒ノ湯159.