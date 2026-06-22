森ビル株式会社が運営する麻布台ヒルズでは、“廊下”を舞台に、人々の日常に溶け込む音楽イベント「廊下音楽」の第5弾として、森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス（以下チームラボボーダレス）にも会場を拡大する特別回、「廊下音楽Vol.5：Summer Special」を7月31日（金）に開催する。「廊下」は、場所同士をつなぐ結節点として、古くから人々が交錯し、コミュニケーションが生まれる場所だった