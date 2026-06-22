エッセイスト・松浦弥太郎による最新エッセイ『考えすぎずに、考える――持たない、比べない、急がない。穏やかな日々のヒント』が、6月24日に光文社より刊行される。 【写真】『考えすぎずに、考える――持たない、比べない、急がない。穏やかな日々のヒント』書影 本書は、溢れる情報やモノ、他人との比較によって思考を分散させ、心を疲弊させがちな現代人に向けて、肩の力を抜くためのヒントを届け