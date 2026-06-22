早川書房の新書レーベル「ハヤカワ新書」が、2026年6月に創刊3周年を迎えた。これを記念し、全国の書店でのフェアと紀伊國屋書店新宿本店でのトークイベントが開催される。 【写真】ハヤカワ新書3周年記念小冊子を見る ハヤカワ新書は「未知への扉をひらく」をコンセプトとして創刊。廣田龍平『ネット怪談の民俗学』、塩崎省吾による「焼きそば」三部作、スティーヴン・ウルフラム著／稲葉通将監訳／高橋