新日本海フェリーは、敦賀〜新潟〜秋田〜苫小牧東航路のダイヤを、10月1日から変更する。敦賀〜新潟〜秋田間を週1往復から週3往復に増便し、全区間で週3往復の運航とする。敦賀発は10月4日から増便する。また、敦賀発秋田・苫小牧行きの乗船券を持つ人向けに、新潟港での一旦下船サービスを開始する。新潟では約15時間を観光に充てることができる。就航船は「らいらっく」「ゆうかり」で、全長199.9メートル、総トン数18,229トン、