画像は「竹内まりや - Mariya Takeuchi Official YouTube Channel」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。とんでもないエンタメ情報が入ってきましたよ！なんとあの竹内まりやさんの映像作品がリリースされるとの事！2025年に開催されたライブツアー『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』の公演の様子がライブBlu-ray / DVD として2026年7月22日にリリースされるとの事なんです！！私は