アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督が、北中米ワールドカップで新たに導入されているハイドレーションブレイク（給水タイム）に私見を述べた。試合の流れが絶えず断ち切られることで、ゲームプランに影響が出ているようだ。米スポーツ専門局『ESPN』によれば、スカローニ監督は現地６月21日に記者団に対し、「簡単な試合などない、特にグループステージでは」と語り、次のように続けた。「歴史的に見ても、そし