日本代表GKの鈴木彩艶は、この夏の去就が注目されている。直近で話題となったのは、プレミアリーグの名門アストン・ビラからの関心だ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者によると、アストン・ビラは鈴木を「かなり気に入っている」とのこと。だが、同じく去就が取りざたされているアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが退団するかどうかによるところが大きいという。マルティネスは以前からイタリア