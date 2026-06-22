実はメイクで重要なのは、たった1ミリでも印象が変わる眉。簡単に美しく、自然な眉が描きた〜い!!そこで試してみたのは、編集部に届いた「KATE（ケイト）」の極細眉ペンシル「アイブロウペンシルスーパースリム0.8」。まるでシャーペンとの噂なので実際に使ってみたら……ある工夫に感動してしまいました。※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。【優秀すぎる超極細芯】「アイブロウペ