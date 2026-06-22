俳優の松下洸平さんは6月21日、自身のInstagramを更新。政界進出？ ショットを公開したところ「東京都知事になってほしい」「間違いなく一票いれます」といった声が上がっています。【写真】政界進出？ の松下洸平「この選挙カーはどこで会えますか？」松下さんは1枚の写真を投稿。スーツ姿の松下さんが、選挙カーの前で腕を組んでいます。政界進出？ かと思いきや、こちらはドラマ『銀河の一票』（フジテレビ系）のオフショット。