歌手の千昌夫（79）が22日、自身のインスタグラムを更新。4人の子どもたちとの親子写真を公開した。【写真】千昌夫＆4人の子どもたちの“ほっこり”親子写真ここ最近、海外で暮らす子どもたちや孫との写真を頻繁に投稿している千。“家族愛”にじむ温かい投稿が話題となっていた。この日は、前日“父の日”に娘から送られてきたという1枚を披露。写真には、幼少期の息子＆娘4人、亡き義父、千が寄り添って写っており、家族6