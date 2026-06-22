9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急は22日、公式サイトを通じ、メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されたと明らかにした。【写真】10日前には…仲良くシチズンポーズを披露していたユーキ＆リョウガサイトでは「弊社所属 超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます。以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます」と